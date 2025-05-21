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«Мой парк — моя история»: праздник в Жуковском объединит поколения

24 мая парк культуры и отдыха Жуковского превратится в большую праздничную площадку, сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие под названием «Мой парк — Моя история» предложит гостям насыщенную программу, рассчитанную на целый день — с 11:00 до 19:00.

Торжество начнётся с работы ярмарки «Маркет парк» на центральной площади, где можно будет приобрести handmade-товары, сувениры и угощения от местных мастеров. Одновременно на главной сцене стартует концертная программа «Парк звучит» с выступлениями творческих коллективов города.

Для любителей рукоделия в медиацентре организуют серию творческих мастер-классов, а юных посетителей ждёт интерактивная зона «Город профессий», где дети смогут попробовать себя в разных специальностях.

Особенным событием станут показательные выступления воздушных гимнастов студии «Нараяна» — зрелищное шоу, которое никого не оставит равнодушным. Поклонников живописи приглашают на мастер-класс по рисованию «Цветущий пейзаж», где под руководством художника можно создать собственную картину.

Завершится праздник увлекательной экскурсией «Тайны парка», во время которой гид раскроет интересные факты из истории этого места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.