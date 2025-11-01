Много цветов и темный гроб: появились фото прощания с актером Романом Поповым
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Актера Романа Попова хоронят в гробу черно-бордового цвета, рядом лежат букеты цветов, в основном в белой и красной гамме, а также стоят корзины с розами, передает корреспондент РИАМО.
В зале для прощания собралось множество людей. Они проводили артиста аплодисментами.
Прощание с Романом Поповым, который сыграл любимого зрителями Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», проходит в субботу в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в Москве.
На прощание пришли его семья, друзья, знакомые и коллеги. Так, юморист, комедийный актер Олег Верещагин поделился, что Роман Попов был добрым и светлым человеком.
О смерти Попова сообщили 28 октября. Он ушел из жизни в 40 лет от онкозаболевания — у артиста осталось трое детей.
