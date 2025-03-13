Мировые звезды музыки выступят на летнем музыкальном фестивале в «Зарядье»

Третий Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» состоится с 2 июня по 6 июля. В рамках программы будут представлены произведения выдающихся композиторов, таких как Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Джузеппе Верди и Модест Мусоргский, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«За месяц в зале „Зарядье“ выступит больше 60 отечественных и зарубежных коллективов, включая оркестры, хоры и хореографические группы. Для горожан и туристов подготовили в том числе масштабные оперные постановки», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В числе участников фестиваля выдающиеся деятели искусства, такие как оперный певец Ильдар Абдразаков, дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев и другие звезды мировой величины.

Одной из ключевых тем фестиваля станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Так, 21 июня в рамках концерта «Память сердца» Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема представит инструментальные аранжировки песен советских композиторов о войне, ставших символами эпохи.

Программу «Опера и танго» исполнит Московский государственный симфонический оркестр. Также любителям классики представят оперу «Травиата» в исполнении Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Еще состоится выступление симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России.

Кроме того, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова представит литературно-музыкальную композицию «Лебединое озеро». Для выступления в зале «Зарядье» был специально собран хор.

Более подробно ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте концертного зала «Зарядье».