«Минутный порыв говорить пропал»: Пугачева вышла на связь после скандального интервью

сегодня в 12:14

Пугачева ответила на критику после скандального интервью

Певица Алла Пугачева столкнулась с тонной критики после скандального интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Певица вышла на связь и ответила на негативные высказывания в свой адрес, сообщает Super.ru .

Слова Пугачевой в интервью общественность восприняла неоднозначно. Многие медийные личности раскритиковали Пугачеву и были возмущены ее словами. Некоторые же поддержали Примадонну.

Впервые после интервью певица вышла на связь в Instagram** и опубликовала неоднозначный пост, отвечая на критику.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — написала она.

Во время интервью Пугачева заявила, что не считает себя предателем Родины. По словам певицы, скорее страна предала ее.

*Признана Минюстом иноагентом в РФ.

**Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.