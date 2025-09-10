Алла Пугачева: я покинула Россию, потому что она меня предала

Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что не считает себя предателем Родины. По словам певицы, скорее страна предала ее, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пугачева дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Артистка отметила, что не считает себя предателем. Она вспомнила нападки Z-активистов в начале спецоперации и подчеркнула, что любой человек имеет право уехать из страны, когда его так оскорбляют.

«А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что могу покинуть страну, если она меня предаст. Она меня предала», — заявила Пугачева.

Пугачева, ее муж Максим Галкин* и двое детей покинули страну после начала СВО. Они активно выступали против действий российской власти. Юморист гастролирует с концертами по западным странам, певица на данный момент завершила карьеру и занимается семьей.

* Физлица признаны иностранными агентами на территории России.