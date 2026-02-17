22 февраля под эгидой спортивно-патриотического клуба «ЯРОПОЛК» состоится традиционная Международная акция «Быть здоровым — это модно!». Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Об этом сообщают организаторы.

В 2026 году событие охватит свыше 60 российских городов и 10 дружественных государств в формате телемоста. Благодаря этому тысячи зрителей и активных участников смогут одновременно видеть друг друга, ощущая настоящее единство через спорт и здоровый образ жизни.

Центральной точкой проведения акции станет город Красногорск, а именно площадь Дворца культуры «Подмосковье».

Ключевым событием программы станет массовое обливание холодной водой. К нему допускаются все желающие от 5 лет и старше. Это действие рассматривается не только как метод закаливания, но и как выражение силы духа, личного преодоления и единства людей.

В Красногорске запланирован зимний турнир по силовому многоборью ГТО, где победителей ожидают денежные вознаграждения и ценные награды. Подробная информация будет опубликована 8 февраля.

Для посетителей подготовлена разнообразная программа: состязания с призовым фондом, семейные активности и бесплатная полевая кухня.

Участие в обливании и кроссфите требует обязательной предварительной регистрации на сайте проекта. Число доступных мест ограничено.

22 февраля множество людей одновременно сделают осознанный шаг к здоровью, силе духа и единству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

