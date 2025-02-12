Масштабная ретроспектива открывается в музее «Новый Иерусалим» 21 февраля

21 февраля в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Повелитель снов» художника Зорикто Доржиева (ZORIKTO), самая масштабная в его творческой биографии. Зрители увидят живопись и графику, охватывающие период почти в два десятилетия, — в общей сложности более 80 произведений, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В Подмосковье выставка работ Зорикто Доржиева проходит впервые. Музей «Новый Иерусалим» представляет проект «Повелитель снов» в партнерстве с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery.

«Выставка „Повелитель снов“ Зорикто Доржиева — это продолжение знакомства посетителей музея „Новый Иерусалим“ с творчеством современных художников. Примечательно, что мы первыми в Подмосковье представляем персональную экспозицию Зорикто, причем в широком хронологическом и тематическом разнообразии. Думаю, что выставка будет интересна и тем, кто хорошо знает работы этого мастера, и особенно тем, для кого знакомство с его удивительными мирами и персонажами состоится впервые», — отмечает директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

В пространстве выставки будут представлены три раздела — основные темы и циклы творчества Зорикто: от первой знаковой серии и произведений, связанных с темой детства, до появления авторского стиля «Ваджра-панк», в котором соединяются мастерство академической школы живописи и яркость поп-культуры.

Первый раздел «Детские игры — дело серьезное» посвящен размышлениям о природе энергии и преодоления в жизни ребенка. Это яркие, динамичные работы, транслирующие эмоциональные детские образы. Художник признается: до 2010 года детские персонажи его картин были проекцией его собственных детских впечатлений, а когда у Зорикто подросли собственные дети, в своих работах он стал смотреть на мир через призму их взгляда.

Концептуальные арт-объекты «Вечная жизнь» и «Вечная битва» вошли во второй раздел экспозиции. Работы были созданы во время эпидемии коронавируса и стали воплощением рефлексии художника на происходящие в мире события.

Особое внимание в творчестве Зорикто уделено женским образам — им посвящен третий раздел выставки. Загадочные красавицы художника обладают гипнотическим обаянием в любой своей ипостаси: мать, госпожа, возлюбленная, муза.

На выставке представлены работы Зорикто из проекта «Новая степь», который он представил на 58-й Венецианской биеннале. Проект посвящен размышлению художника о феномене образа кочевника, человека, находящегося в постоянном движении, на перекрестке множества культур. В их числе — картины из серии «Госпожа», напоминающие о колорите бурятских и монгольских национальных костюмов, а также произведения, которые экспонировались на персональной выставке художника «Воображаемая реальность» в Третьяковской галерее. В экспозицию войдут и редко экспонируемые работы — в частности, «Повелитель снов», давший название выставке, и «Песня».

«Выставка-ретроспектива охватит разные периоды моей жизни и объединит работы от самых ранних до написанных недавно. Я постарался как можно шире обозначить все свои увлечения, стили, направления. Мы никогда раньше не собирали столько картин на одной площадке», — рассказал Зорикто Доржиев.

Экспозиция разместится в выставочных залах на втором этаже музея. Гости выставки окажутся внутри тотальной инсталляции о космосе и вселенной, которую представляет собой человек. А его тело — клетка для миллиона живых процессов, мыслей, воображения. Выставка в «Новом Иерусалиме» предлагает зрителям ненадолго стать кочевниками и отправиться в путешествие по мирам Зорикто Доржиева, погрузиться в его основные темы и оказаться в точке, где выкристаллизовался неповторимый авторский стиль мастера «Ваджра-панк».

Особый стиль Доржиева, «Ваджра-панк», — это смесь академической традиции и бурятской культуры, отражающий буддистские и национальные мотивы. Название возникло пять лет назад. В индуизме Ваджра — ритуальное оружие бога Индры, с помощью которого он боролся с темными силами. А в буддизме ваджра воплощает силу и твердость духа или борьбу с невежеством. В свою очередь бунтарский панк-стиль несет в себе хаос и разрушение, но одновременно и новую энергию. Это позволяет трактовать «ваджра-панк» как соединение несоединимого, единство противоположностей. В то же время этот термин отражает саму суть художника. Он естественным образом соединяет высокую духовность и бунтарские порывы, тяготение к классике и желание обрести новую эстетику. Работы из серии «Ваджра-панк» деконструируют узнаваемые образы и предлагают взглянуть на них под новым ракурсом.

В рамках выставки пройдет насыщенная параллельная программа. Кроме того, Зорикто Доржиев подготовит авторский видеогид по экспозиции.

Работа выставки продлится до 18 мая 2025 года.

Подробности — на сайте музея «Новый Иерусалим».

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