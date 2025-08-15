Масштабная акция «100 добрых дел» состоялась в Щелкове к юбилею города

В честь 100-летнего юбилея города Щелково местные волонтеры провели масштабную акцию «100 добрых дел», продемонстрировав единство и готовность помогать тем, кто в этом нуждается, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Центральным событием стало мероприятие в сквере на Пролетарском проспекте, объединившее жителей города, а также активистов «Молодой Гвардии» и партии «Единая Россия».

На интерактивных площадках участники плели маскировочные сети, изготавливали сухие души, расписывали футболки и собирали гуманитарную помощь, внося свой вклад в поддержку российских военнослужащих, исполняющих свой долг на передовой.

«Сегодня мы ставим точку в цикле мероприятий „100 добрых дел“, приуроченном к 100-летию нашего любимого города. Эти 100 дел — это адресная помощь нашим пенсионерам, гуманитарная поддержка жителей Курской области и переселенцев, плетение маскировочных сетей и многое другое. Цикл завершили, но добрые дела на этом не закончились!» — сказала лидер Щелковских молодогвардейцев Ксения Курьянова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.