Масленичные гуляния с концертом и сжиганием чучела пройдут в Бронницах 22 февраля

Празднование Масленицы в Бронницах пройдет 22 февраля на нескольких площадках. Основные мероприятия начнутся в 12:00 в парке «Ракушка», где гостей ждет праздничная программа с традиционными забавами, играми, мастер-классами и концертом с участием самодеятельных артистов и ансамбля казачьей песни «Гуляй, душа!».

На прогулочной зоне у культурно-досугового центра «Бронницы» будет работать чайная станция с угощениями, блинами и сладостями, а также организовано катание на лошадях.

Кульминацией праздника станет сжигание главного масленичного чучела, которое начнется в 15:00. Вход на все мероприятия свободный. Возрастных ограничений нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.