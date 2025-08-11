Машину актера Артура Смольянинова* забрали судебные приставы

Машину забрали 9 августа с улицы Генерала Тюленева. Это произошло из-за многочисленных долгов почти на 200 тысяч рублей, а еще около 100 тысяч рублей актер должен за просроченные платежи по ипотеке.

После начала спецоперации Смольянинов* покинул Россию. В последние разы за рулем иномарки сидела его мать. Затем машина попала в аварию, где получила серьезные повреждения.

В России в отношении актера заведено уголовное дело по статье о возбуждении вражды либо ненависти и о фейках о российской армии. В октябре 2024 года его заочно арестовали. Он хотел вступить в ВСУ и призвал к нанесению ядерного удара по России.

В начале года следователи установили местонахождение Смольянинова*, но не назвали его. По некоторым данным, актер живет в Латвии.

* Признан иноагентом, террористом и экстремистом на территории России.