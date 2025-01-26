Следователи установили местонахождение актера Смольянинова*

Смольянинову* продлили срок следствия по уголовному делу на три месяца

Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС .

«ГСУ СК РФ известно о его местонахождении, — говорится в документах, с которыми ознакомились в агентстве.

Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении Смольянинова продлен еще на три месяца.

Ранее суд заочно арестовал Смольянинова по ряду статей .Он объявлен в федеральный и международный розыск.

Смольянинов хотел вступить в ВСУ и призвал к нанесению ядерного удара по России. По некоторым данным, он живет в Латвии.

* признан в РФ иноагентом