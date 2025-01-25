Страна, где находится актер Артур Смольянинов*, отказала РФ в правовой помощи

Государство, в котором находится актер Артур Смольянинов*, заочно арестованный по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и возбуждении ненависти, отказало в правовой помощи российским следователям, сообщает РИА Новости .

Ранее российские силовики обратились к Латвии, где живет Смольянинов*. Правоохранители попросили помочь расследовать уголовное дело против актера о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти.

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», — заявили в правоохранительных органах.

Сбежавший актер проходит обвиняемым по ч. 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и по ч. 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ). В октябре столичный суд на 2 месяца заочно арестовал Смольянинова*.

*Признан в РФ иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов.