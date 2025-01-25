РФ попросила Латвию помочь с уголовным делом Смольянинова*

Российские силовики обратились к Латвии, где живет заочно арестованный в стране актер Артур Смольянинов*. Правоохранители попросили помочь расследовать уголовное дело против него о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти, сообщает РИА Новости .

Предполагается, что артист находится в Латвии. Смольянинов* неделю назад разместил в соцсетях видео, где стоял геотег Юрмалы. Также он ставил геотеги из Германии, Франции и Черногории. А еще он выступал на концертах во Франции и США.

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится», — отметили в правоохранительных органах.

29 октября Басманный районный суд Москвы на 2 месяца заочно арестовал Смольянинова*, сбежавшего из РФ и неоднократно критиковавшего действия российских властей после начала спецоперации. Срок исчисляется с момента экстрадиции актера на территорию России или с момент его задержания.

Актер проходит обвиняемым по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ).

*Признан иностранным агентом в РФ, включен в перечень экстремистов и террористов.