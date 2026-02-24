сегодня в 15:06

Люди кидали яблоки в могилу лидера Shortparis Николая Комягина

Семья лидера Shortparis Николая Комягина раздала пришедшим на похороны на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге людям яблоки. Их бросали в могилу усопшего, передает корреспондент РИАМО.

На опубликованной записи члены семьи раздают пришедшим яблоки из пакета. Люди охотно берут фрукты.

Затем пришедшие начали массово бросать яблоки в могилу. Близкие Комягина не могли сдержать слез.

Артист умер 20 февраля. Он скончался после тренировки по боксу из-за остановки сердца в 39 лет. Церемония прощания прошла в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге 24 февраля.

Ранее появилось видео похорон Комягина. Сотни поклонников вместе с родственниками, друзьями и близкими Комягина стояли вокруг места будущего захоронения знаменитости. В момент, когда четверо сотрудников кладбища опускали гроб с телом Комягина в могилу, люди начали аплодировать, а некоторые из них — рыдать.

