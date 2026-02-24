Люди кидали яблоки в могилу лидера Shortparis Николая Комягина
Семья лидера Shortparis Николая Комягина раздала пришедшим на похороны на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге людям яблоки. Их бросали в могилу усопшего, передает корреспондент РИАМО.
На опубликованной записи члены семьи раздают пришедшим яблоки из пакета. Люди охотно берут фрукты.
Затем пришедшие начали массово бросать яблоки в могилу. Близкие Комягина не могли сдержать слез.
Артист умер 20 февраля. Он скончался после тренировки по боксу из-за остановки сердца в 39 лет. Церемония прощания прошла в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге 24 февраля.
Ранее появилось видео похорон Комягина. Сотни поклонников вместе с родственниками, друзьями и близкими Комягина стояли вокруг места будущего захоронения знаменитости. В момент, когда четверо сотрудников кладбища опускали гроб с телом Комягина в могилу, люди начали аплодировать, а некоторые из них — рыдать.
