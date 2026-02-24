Прощание с лидером Shortparis Николаем Комягиным в Петербурге

Церемония прощания с фронтменом группы Shortparis Николаем Комягиным в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге. Похоронят музыканта на Смоленском православном кладбище.

О смерти Комягина стало известно 20 февраля. По предварительным данным, артист скончался после тренировки по боксу — предположительно, причиной стала остановка сердца. Ему было 39 лет.