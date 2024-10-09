Любовь Успенская отменила все октябрьские концерты в Москве и Подмосковье

Известная российская певица отменила все октябрьские концерты в Московском регионе. Это связано с недавним скандалом из-за пропажи ее дочери Татьяны Плаксиной, сообщает Mash .

По словам представителя артистки, на следующий год перенесли концерты в Москве, Орехово-Зуеве, Коломне, Сергиевом Посаде и Ярославле. С ноября гастрольный тур Успенской возобновится по расписанию. При этом состояние певицы прокомментировать отказались.

Концертные площадки подтвердили данные об отмене выступлений. В ДК «Коломна» сообщили, что до них информация об отмене концерта еще не дошла. При этом выступления Успенской под вопросом, поскольку было продано мало билетов.

В начале октября Любовь Успенская заявила, что ее дочь Татьяна пропала. Однако вскоре выяснилось, что девушка покинула Россию, не сказав никому об этом. Плаксину обнаружили на следующий день в Израиле. Певица уже воссоединилась с дочерью в России.