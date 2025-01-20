«Любовь к деньгам бывшего»: Алсу снова подала в суд на Абрамова, заявил адвокат

Адвокат заявил, что Алсу подала новый иск против экс-мужа ради его денег

Адвокат Александр Добровинский утверждает, что певица Алсу подала новый иск против бывшего мужа Яна Абрамова. По словам юриста, об этом ему «рассказали в кулуарах», сообщает «Вечерняя Москва».

«Пока не могу сказать, что в нем (иске — ред.), но он явно касается любви. Любви одной женщины к деньгам бывшего мужа», — написал адвокат в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, Алсу и Абрамов начали бракоразводный процесс в 2024 году. Журналисты также заявляли, что Абрамов начал встречаться с 20-летней «копией Алсу».

Певица намекала, что изменявший Ян Абрамов встречался с Анастасией Решетовой, бывшей девушкой рэпера Тимати. После этого бизнес Решетовой столкнулся с многомиллионными убытками, блогерша закрывала свои компании.

