Бизнес Анастасии Решетовой терпит многомиллионные убытки и закрывается

Модель Анастасия Решетова вынуждена закрыть уже вторую свою компанию за год, так как бизнес терпит многомиллионные убытки, сообщает SHOT .

28-летняя модель владеет ООО «Гейша Андер». Под брендом фирмы, которую зарегистрировали в 2020 году, выпускалось нательное белье сегмента «доступной роскоши». Гендиректором компании числилась сестра модели — Валентина. Она давно живет в Испании.

Решетова возлагала на фирму большие надежды, но компания принесла большие убытки. За 2023 год та ушла в минус на 13 млн руб. Сейчас фирма находится в процессе ликвидации.

ООО «Гейша Андер» — это уже вторая компания Решетовой, которая закрывается в этом году. Первая — ООО «Багира косметик», деятельность которой также не принесла модели дохода.

У Анастасии осталась еще одна фирма — ООО «ХАЙП». Ее открыли в 2017 году. Компания занимается предоставлением косметических и парикмахерских услуг. Она также зарегистрирована на Валентину. Последняя зафиксированная прибыль фирмы — 1,8 млн руб.

Ранее певица Алсу намекнула, что изменявший ей экс-муж Ян Абрамов встречался с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий под постом модели, которая заявила, что не интересуется женатыми мужчинами.