«Лепсовидный»: 19-летняя Аврора Киба описала первый поцелуй с 63-летним певцом

19-летняя возлюбленная народного артиста России Григория Лепса рассказала об истории знакомства и описала первый поцелуй с 63-летним известным певцом.

В интервью блогеру Мариам Тилляевой на канале «Шортс Шоу» Аврора Киба призналась, что никогда не стремилась к популярности, поэтому обвинения в алчности и романе ради пиара — не про нее. Знакомство с исполнителем хита «Рюмка водки на столе» произошло случайно в компании общих друзей.

«Он просто меня увидел и спросил: „Девушка, вы будете моей женой?“. Я посмеялась: „Я? Вашей женой? Конечно!“» — сказала Киба.

Затем блогерша попросила невесту музыканта описать их первый поцелуй.

«Как его надо описать? Ну пусть сочным будет. Боже, Маша, меня стошнит. <…> Лепсовидным», — ответила Аврора и рассмеялась от смущения.

Ранее стало известно, когда суд начнет процесс по иску Виктории Бони к невесте Лепса.

