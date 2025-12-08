Стало известно, когда суд начнет процесс по иску Виктории Бони к невесте Лепса

сегодня в 18:36

Суд в Москве 25 декабря рассмотрит иск Виктории Бони к невесте Лепса

Кузьминский районный суд Москвы назначил дату рассмотрения иска блогера и телеведущей Виктории Бони к 19-летней невесте певца Григория Лепса, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В октябре текущего года оскорбленная Боня обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком выступает модель Аврора Киба (Белякова). По словам адвоката, блогер требует публичных извинений.

Судебное заседание назначено на 25 декабря текущего года.

