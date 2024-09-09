Лепс и Билан: кто выступил на свадьбе православного олигарха Малофеева
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На свадьбе российского православного олигарха, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой выступили такие звезды, как Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия и Леонид Агутин, сообщает Baza.
Брак был заключен накануне, а празднование молодожены провели на вилле «Ротонда» — одной из самых дорогих свадебных площадок Подмосковья. Торжество посетили свыше 100 человек, некоторые из них были облачены в церковную рясу.
Предварительно, стоимость мероприятия оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Почти половина денег была потрачена на выплаты гонораров артистам.
При этом организаторы свадьбы запретили Билану исполнять несколько его песен, например, «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной Хулиган». Их певцу пришлось убрать из списка.