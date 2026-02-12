Лекция о творчестве Николая Рериха пройдет 14 февраля в Звенигороде

Мероприятие пройдет в рамках выставки работ Николая Рериха, которая сейчас открыта в музее. Лекция будет посвящена серии из 19 картин «Знамена Востока», созданных художником в 1924–1925 годах. Эти произведения отражают творческие и духовные поиски мастера перед Центрально-Азиатской экспедицией.

Особое внимание будет уделено картине «Магомет на горе Хира (весть архангела Гавриила)». Посетители узнают о жизни молодого человека из племени Курайш, который стал Пророком новой религии и одной из ключевых фигур в мировой религиозной истории. Также на лекции затронут тему отношения к изобразительному искусству в различных религиозных традициях.

Лекцию прочтет доктор искусствоведения Тигран Мкртычев, первый директор государственного Музея Рерихов и автор многочисленных публикаций о творчестве художника. Начало мероприятия — в 16:00. Подробности и билеты доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек.

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.