Ледовые спектакли с участием олимпийских чемпионов пройдут в Подмосковье с 31 января

Ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания, олимпийских чемпионов и заслуженных мастеров спорта России пройдут на катках Московской области с 31 января по 8 февраля. Мероприятия были перенесены с ранее запланированных дат из-за похолодания, чтобы обеспечить комфортные условия для зрителей.

31 января и 1 февраля зрители смогут увидеть постановку сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. Представления пройдут 31 января в 17:00 на стадионе «Зоркий» в Красногорске и в 20:00 на катке «Орбита» в Люберцах, а 1 февраля в 17:00 в парке «Питомник» в Серпухове и в 20:00 на катке на Советской площади в Чехове.

С 31 января по 8 февраля в четырех муниципальных округах Подмосковья состоятся ледовые спектакли «Сказ о Руси» под руководством Ирины Слуцкой. Представления пройдут 31 января в 17:00 в городском парке Солнечногорска, 1 февраля в 17:00 в центральном парке им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске, 7 февраля в 17:00 в парке Малевича в Одинцове и 8 февраля в 17:00 на стадионе «Вымпел» в Королеве.

Вход на все мероприятия свободный. Организатор — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.