Ледовое шоу «Щелкунчик» прошло на стадионе «Зоркий» в Красногорске

Показ ледового шоу «Щелкунчик» под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева состоялся 8 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Жители Красногорска увидели знаменитую рождественскую сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского в исполнении известных фигуристов. Главные роли исполнили двукратные вице-чемпионы Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они рассказали, что с середины декабря выступили в образах Мари и Щелкунчика около 40 раз в разных городах Подмосковья.

По словам артистов, несмотря на прохладную и ветреную погоду, зрители тепло поддерживали участников шоу. Постановка включала сложные элементы фигурного катания — прыжки, поддержки, выбросы. Фигуристы отмечали, что каждый раз проживают историю о любви, верности и победе добра над злом вместе со зрителями.

Зрители высоко оценили шоу. Жительница Красногорска Любовь Яковлева отметила, что сочетание балета и спорта создало невероятное зрелище. Девятилетняя Маша Асатурян поделилась, что впервые увидела танцы на льду и осталась в восторге.

Посетить ледовый спектакль можно было бесплатно. Организатором серии показов в Подмосковье выступила АНО «МосОблПарк» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.