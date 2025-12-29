Лариса Долина не стала освобождать квартиру в Хамовниках до 30 декабря

Лариса Долина не выполнила просьбу Полины Лурье и не съехала из скандальной квартиры в Хамовниках до 30 декабря, сообщает РЕН ТВ .

25 декабря прошло заседание Мосгорсуда, который постановил выселить Долину из проданной квартиры. Он дал ей на переезд пять рабочих дней. Учитывая зимние праздники, артистке нужно выселиться до 13 января.

Если бы певица не исполнила решение суда, то приставы выставили бы из квартиры все ее вещи даже без ее присутствия. Долина согласилась съехать добровольно.

При этом Лурье хотела, чтобы Долина съехала в ближайшие сроки, то есть еще в декабре. Однако артистка отказалась выполнить эту просьбу.

Как рассказала адвокат покупательницы Лурье Светлана Свириденко, Долина вместе с семьей намерена съехать не ранее 5 января.

При этом ранее стало известно, что артистка уже вывозит вещи из квартиры.

