Долина согласилась добровольно покинуть квартиру в Хамовников после суда

25 декабря в Москве состоялся суд, на котором рассматривался иск о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую она продала матери-одиночке Полине Лурье. Суд встал на сторону покупательницы, после чего Долина согласилась покинуть жилье добровольно.

«Лариса Александровна покинет эту квартиру добровольно. Дату этого я пока сказать не могу», — сообщила адвокат певицы Мария Пухова в разговоре с ТАСС.

По решению Мосгорсуда, Долина должна покинуть квартиру Лурье в течение пяти рабочих дней, до 13 января. Если этого не произойдет, судебные приставы смогут принудительно выселить артистку из квартиры, вынеся ее вещи даже без личного присутствия их хозяйки.

Под воздействием мошенников Лариса Долина продала свою недвижимость в районе Хамовники за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и личные накопления отдала злоумышленникам. Впоследствии она отказалась покидать проданную квартиру, и судебное разбирательство восстановило ее права владения, оставив покупательницу, Полину Лурье, без денег и крыши над головой.

Однако Полина Лурье не согласилась со сложившимися обстоятельствами и подала апелляцию в высшую судебную инстанцию России. Верховный суд РФ принял решение в пользу Лурье, оставив за ней право на квартиру.

