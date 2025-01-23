Кустурица выразил надежду, что Сербия станет страной «женщин и мужчин»

Известный режиссер Эмир Кустурица выступил за сохранение традиционных ценностей. Кинематографист понадеялся, что Сербия станет «страной женщин и мужчин», сообщает РЕН ТВ .

22 января Эмир Кустурица принял участие в открытии 18-го Международного кинофестиваля «Кустендорф», который проходил в сербском городе Дрвенграде. Режиссер поздравил организаторов и заявил, что вместе с президентом США Дональдом Трампом пришел к выводу: «лучше быть здоровым, чем больным».

«Он (Трамп — ред.) закрепил, что Америка со вчерашнего дня — это страна мужчин и женщин, и я надеюсь, что Сербия тоже в скором времени станет страной женщин и мужчин», — заявил Кустурица.

Режиссер также предположил, что нынешний фестиваль станет последним, который открывает именно он. Кустурице вручили награду в форме красного яйца, символизирующего жизнь.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который звучит так: «Защита женщин от идеологии гендерного экстремизма и восстановление биологической правды в федеральном правительстве». В частности, в этом документе утверждается, что существует только два пола — мужской и женский.

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