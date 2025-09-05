Крид назвал фейками «факты» Мизулиной о себе и фотографии «из США»

Рэп-исполнитель Егор Крид (Булаткин) в своем Telegram-канале прокомментировал опубликованную директором Лиги безопасного интернета, членом Общественной палаты России Екатериной Мизулиной фотографию «из США», где артист стоит в компании разных «русофобов» на дне рождении знакомого. Он назвал указанную информацию «фейком».

До этого Мизулина опубликовала фото Крида с некой вечеринки «в США», на которой он «недавно» сфоткался с якобы иностранными агентами. Также директор Лиги безопасного интернета выложила скриншоты с комментариями Булаткина, где он говорит, что начало СВО «кошмарный сон», выступает «за мир» и против санкций.

Крид отметил, что Мизулина заявила, мол фотография сделана в Соединенных Штатах недавно. Однако мероприятие проходило в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах, причем два года назад.

Также Мизулина добавила, что на снимке есть иноагент, видимо, имея в виду Алексея Губанова (JesusAVGN)*. Однако на тот момент блогер, как утверждает Крид, не был внесен в соответствующий реестр Минюста РФ, а попал туда только в апреле 2025 года.

«Вот и все ее «факты». Все они — фейк», — добавил Крид.

Между Булаткиным и Мизулиной 5 сентября разразился конфликт в соцсетях. Глава Лиги безопасного интернета обвинила артиста в рекламе букмекерских контор и казино, два из которых, предположительно, имели бенефициаров на Украине. В ответ Крид назвал общественницу «неудовлетворенной и неуравновешенной».

*Признан в России иностранным агентом