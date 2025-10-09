Козловский получает 5 млн рублей за 45-минутное выступление на свадьбе

сегодня в 17:18

Глава ФПБК Бородин: Козловскому платят 5 млн за 45 минут работы на свадьбе

Актеру Даниле Козловскому, предположительно, платят около 5 млн рублей за 45 минут работы на свадьбе. Среди услуг есть исполнение песен и поздравления, сообщает « Царьград » со ссылкой на публикацию главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина в Telegram-канале.

За 45 минут работы на свадьбе Козловский, предположительно, запрашивает 50 тыс. евро. По нынешнему курсу это около 4,7 млн рублей, отметил Бородин.

За эту сумму артист может спеть ряд песен. Также он поздравит с женитьбой молодоженов, заявил глава ФПБК.

В райдере Козловского есть лобстеры, черная икра и шампанское, подчеркнул Козловский.

7 октября сообщалось, что Верховный суд РФ посчитал посты Бородина наносящими урон чести и достоинству актера. Решение о том, чтобы взыскать с руководителя ФПБК компенсацию за моральный ущерб в отношении артиста, в силе.

