Конкурс «Московская A Cappella» начнет принимать гостей в столице с 23 августа

Жители столицы с 23 августа смогут послушать участников конкурса «Московская A Cappella» на площадках в разных районах мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Моссезоны».

«Московская A Cappella» пройдет в рамках проекта «Лето в Москве» и форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Послушать музыку талантливых исполнителей можно будет с 23 августа по 1 сентября.

В конкурсе поучаствует около 150 исполнителей и коллективов из РФ, других стран. Им предстоит покорить сердца москвичей, а также профессионального жюри, спев как свои песни, так и народные, всемирно известные хиты.

Участникам можно выбирать любой жанр для выступления — от джаза и рока до блюза, попа, фолка. Главное условие — отсутствие аккомпанемента. Каждому исполнителю дадут по три дня, чтобы проявить себя.

Музыканты будут выступать перед москвичами на 40 площадках по всему мегаполису. Исполнители дадут концерты в амфитеатрах, на балконах зданий и в других местах. Посещать их можно с 12:00 до 20:00.

Главные сцены расположат на балконе отеля «Савой», рядом со станциями метро «Лубянка», «Курская», в Камергерском переулке. Также артисты выступят на крупной площадке в «Москва-Сити».

Победителя определят на масштабном гала-концерте. Оценивать таланты музыкантов будут как жители из РФ и разных стран мира на портале конкурса, так и известные музыканты.

Так, в состав профессионального жюри войдут такие известные артисты, как Валерия, Егор Крид, Юлия Волкова, Юрий Аксюта. Более подробно о фестивале-конкурсе «Московская A Cappella» рассказывается на сайте «Московских сезонов».

В первый раз такое мероприятие организовали в столице в 2017 году. Его суммарно посетили около 4 млн человек. Тогда участвовали 168 конкурсантов.

В последний раз «Московскую A Cappella» проводили в 2019 году. Тогда мероприятие посетили более 7,4 млн человек.