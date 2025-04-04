Конкурс детского плаката «Против беды, против войны» проходит в музее Чайковского

С 1 по 30 апреля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину проходит конкурс детского плаката «Против беды, против войны». Конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на формирование у детей и молодежи чувства патриотизма, национального самосознания и сопричастности к подвигу советского народа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музей, который сам пережил оккупацию с 23 ноября по 14 декабря 1941 года, когда гитлеровские войска заняли мемориальный дом, хранит память о тех трагических событиях. Воспоминания сотрудников музея, которые защищали дом в трудные времена, служат важным свидетельством исторической памяти.

Конкурс открыт для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Работы будут оцениваться в трех возрастных группах: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-18 лет. Участники смогут проявить свои художественные таланты, фантазию и творческий потенциал.

Итоги конкурса будут подведены 6 мая, а награждение победителей состоится 9 мая — в день празднования Победы. Все результаты и имена победителей будут опубликованы на официальном сайте музея-заповедника.

Победители конкурса получат дипломы, призы и билеты на один из концертов музея-заповедника П. И. Чайковского, что станет дополнительным стимулом для юных художников.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия опубликованы на официальном сайте музея-заповедника в разделе «Конкурсы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.