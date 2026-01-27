сегодня в 16:11

Коллектив «Карнавал» из Красногорска завоевал гран-при на Всероссийском конкурсе

Образцовый коллектив «Студия народного танца «Карнавал» из Красногорска стал триумфатором 98-го Всероссийского конкурса-фестиваля «Счастливая звезда» в Пскове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив «Студия народного танца «Карнавал» из Красногорска одержал победу на 98-м Всероссийском конкурсе-фестивале «Счастливая звезда», который прошел в Пскове. Танцоры завоевали гран-при за лучшие групповые номера в народном и народно-стилизованном танце, а также получили главный приз, множество наград и приглашение выступить в Кремле.

Среди отмеченных номеров — «Повелители степей», «Казачий пляс», «Поозерские замалёвки» и «Частушки под диликанье». Жюри также выделило дуэты и солистов: Алексей Басов и Алиса Ревяшко (каддиль «Галя»), Алексей Басов и Екатерина Дашкевич (каддиль «Толчея»), Ульяна Каширина («Аварочка», «Роза-Белороза»).

Лауреатами I степени стали Ульяна Каширина («Танец Армянской невесты»), Лолита Бегашвили («Я калинушку ломала»), Елена Казакова (казачий танец «Тарантасик») и Юлия Стрижова (танец «Махонька»). Лауреатами II степени признаны Алина Мухина («Черноморочка») и Мария Андросова (танец «Мокшанская вихлявица»).

Коллектив получил грант в размере 25 000 рублей. Самым значимым итогом стало приглашение на гала-концерт в Государственный Кремлевский Дворец этой весной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.