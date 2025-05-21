Коллектив хора русской песни «Русь» из Воскресенска отметил юбилей

Во Дворце культуры «Химик» состоялся юбилейный концерт «Святая Русь, храни, храни надежду, веру и любовь!» Народного коллектива Хора русской песни «Русь», сообщили в пресс-службе округа.

За свою полувековую историю прославленный воскресенский коллектив выступал в разных регионах России и везде концерты «Руси» проходили с неизменным успехом. Огромная заслуга в этом принадлежит Заслуженному работнику культуры Московской области Татьяне Канкасовой, которая руководит ансамблем со дня основания с 1975 года и по настоящее время.

В этом коллективе по линии семейной династии передается любовь к народной песне. В 1999 году были созданы Образцовый коллектив фольклорный ансамбль «Жемчужинка» и ансамбль «Родничок». Создателем и руководителем которых является дочь Татьяны Канкасовой, Елена Валенкова.

В этот день со сцены звучали слова поздравлений от коллег, почетных гостей и зрителей. Юбиляров поздравили: заместитель главы Воскресенска Ксения Архипова, начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина, руководитель Дворца культуры «Химик» Елена Москалева, почетный гражданин города Воскресенска, заслуженный работник культуры РФ Алла Орлова, певица, дважды обладательница премии президента Российской Федерации за заслуги в области культуры, эксперт в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе», руководитель благотворительного проекта «ВосБлаго» Ольга Бурлуцкая, а также руководители ансамблей Дворца культуры.

Артисты доставили истинное удовольствие зрителям, которые около двух часов наслаждались концертом. Несмолкаемые аплодисменты, цветы и крики «браво» стали самой большой оценкой многолетней творческой деятельности коллектива.

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