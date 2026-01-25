Киллиан Мерфи может сыграть Волан-де-Морта в сериале о Гарри Поттере

Английский актер театра, кино, телевидения Рэйф Файнс заявил, что американский телеканал HBO рассматривает Киллиана Мерфи на роль Волан-де-Морта в новом сериале по вселенной Гарри Поттера, сообщает «Сноб» .

По словам Файнса, он слышал об утверждении звезды «Оппенгеймера» на роль и считает, что Мерфи подходит для этого образа.

При этом актер, исполнивший Волан-де-Морта в кинофраншизе, отметил, что не располагает подтвержденной информацией о кастинге.

Согласно данным издания The Direct, к настоящему моменту нет подтверждения информации о выборе Киллиана Мерфи. Файнс мог опираться на распространившийся в соцсетях фейковый анонс.

