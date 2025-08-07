Jah Khalib отменил концертный тур из-за здоровья дочери

Известный казахстанский певец Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, отменил концертный тур по Казахстану из-за проблем со здоровьем у своей новорожденной дочери, об этом сообщает Super.ru .

В соцсетях музыкант рассказал поклонникам, что его маленькая дочка находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции. Он признался, что при таких обстоятельствах не сможет выступать перед публикой, несмотря на все старания взять себя в руки.

«Моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии после операции. Несмотря на все попытки собраться с силами, я не смогу выйти на сцену», — написал Jah Khalib.

Гастрольный тур по Казахстану должен был охватить пять крупных городов в период с 8 по 23 августа. Артист сообщил, что в это сложное время планирует быть со своей семьей и оказывать поддержку жене. Он также попросил поклонников отнестись с пониманием к ситуации и помолиться за здоровье его дочери. Концерты не состоятся в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алматы, Актау и Астане.