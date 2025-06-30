«Я в списках на устранение»: Апачев об объявлении его в розыск на Украине
Рэпер и блогер Аким Гасанов, известный под псевдонимом Аким Апачев, прокомментировал решение СБУ объявить его в розыск. Артист уверен, что давно находится в списке россиян, на которых Киев готовит покушение, сообщает РИА Новости.
«Объявлен там некий ценный приз за мою голову. Не такой большой, как у хороших людей, но, тем не менее, я в команде приличных людей. Все, кто в этом списке, все хорошие люди», — рассказал Апачев.
Блогер считает объявление его в розыск формальностью. Апачев удивился, что его не стали искать еще раньше. Он напомнил, что с 2014 году действует на стороне пророссийских сил ДНР, а его имя фигурирует на сайте «Миротворец»*.
Ранее Апачев призвал к переговорам с Украиной. По его словам, «общая усталость» Москвы и Киева из-за военного противостояния «очевидна».
* Заблокированный в России экстремистский сайт.