«Я в списках на устранение»: Апачев об объявлении его в розыск на Украине

Рэпер Аким Апачев заявил, что Киев давно готовит на него покушение

Рэпер и блогер Аким Гасанов, известный под псевдонимом Аким Апачев, прокомментировал решение СБУ объявить его в розыск. Артист уверен, что давно находится в списке россиян, на которых Киев готовит покушение, сообщает РИА Новости .

«Объявлен там некий ценный приз за мою голову. Не такой большой, как у хороших людей, но, тем не менее, я в команде приличных людей. Все, кто в этом списке, все хорошие люди», — рассказал Апачев.

Блогер считает объявление его в розыск формальностью. Апачев удивился, что его не стали искать еще раньше. Он напомнил, что с 2014 году действует на стороне пророссийских сил ДНР, а его имя фигурирует на сайте «Миротворец»*.

Ранее Апачев призвал к переговорам с Украиной. По его словам, «общая усталость» Москвы и Киева из-за военного противостояния «очевидна».

* Заблокированный в России экстремистский сайт.