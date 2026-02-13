сегодня в 17:28

Хор из Богородского округа победил на зональном этапе фестиваля «Поющее Подмосковье»

Хор «Звонкие голоса» из центра образования №21 города Ногинск 12 февраля стал победителем зонального этапа фестиваля «Поющее Подмосковье» в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зональный этап регионального фестиваля хорового исполнения прошел в Доме культуры «Саввино» в Балашихе. В нем приняли участие более 1000 детей из восьми городов Московской области.

Конкурс проводился в четырех возрастных категориях. Детские хоровые коллективы исполнили классические и народные произведения. Хор «Звонкие голоса», состоящий из первоклассников Центра образования №21 Ногинска, покорил жюри исполнительской зрелостью и искренностью.

Финал фестиваля состоится в марте в Дмитрове. Юные артисты представят Богородский округ и поборются за звание лучшего хорового коллектива Подмосковья. Фестиваль направлен на возрождение традиций хорового исполнительства и создание условий для творческого развития детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.