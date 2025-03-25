Гроб с телом Голубкиной вынесли из храма в Москве под гром аплодисментов

В Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, гроб с ее телом вынесли из храма святителя Николая на Трех Горах под бурные аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

Актрису пришло проводить в последний путь множество людей: ее знакомые, друзья и коллеги.

Множество цветов и траурных венков принесли в храм в память об актрисе. Сегодня все желающие могли проститься с ней. Священники провели по ней службу, затем под громкие аплодисменты гроб с ее телом вынесли из храма и погрузили в катафалк.

В конце церемонии прощания в храме зазвонили колокола.

Актрису похоронят в этот же день на Троекуровском кладбище. Голубкина сыграла во многих фильмах, среди которых «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане». Она ушла из жизни в 85 лет.

Актрису в последний путь проводили в том числе телеведущий Андрей Малахов, актеры Александр и Екатерина Стриженовы. Венок на церемонию прислал министр обороны РФ Андрей Белоусов.