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Филипп Киркоров приехал на похороны своего отца Бедроса в Москве

Певец Филипп Киркоров приехал на похороны своего отца, народного артиста России Бедроса Киркорова, сообщает MSK1.RU . Известного эстрадного исполнителя похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

Филиппа Киркорова сняли на видео у храма Христа Спасителя. На кадрах к нему подходит певец Стас Михайлов, который приехал на похороны с букетом роз. Артисты обнялись и поговорили.

Бедроса Киркорова похоронят рядом с известными деятелями культуры — певцом Борисом Моисеевым, модельером Валентином Юдашкиным и другими.

Киркоров-старший умер 18 марта из-за остановки сердца. Эстрадному певцу было 92 года. Бедрос Киркоров страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.