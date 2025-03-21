Филипп Киркоров приехал на похороны своего отца Бедроса в Москве
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Певец Филипп Киркоров приехал на похороны своего отца, народного артиста России Бедроса Киркорова, сообщает MSK1.RU. Известного эстрадного исполнителя похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.
Филиппа Киркорова сняли на видео у храма Христа Спасителя. На кадрах к нему подходит певец Стас Михайлов, который приехал на похороны с букетом роз. Артисты обнялись и поговорили.
Бедроса Киркорова похоронят рядом с известными деятелями культуры — певцом Борисом Моисеевым, модельером Валентином Юдашкиным и другими.
Киркоров-старший умер 18 марта из-за остановки сердца. Эстрадному певцу было 92 года. Бедрос Киркоров страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.