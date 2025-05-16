Фестиваль «Культура во имя мира» прошел в Черноголовке

В Черноголовке школа искусств представила многочисленным зрителям заключительный концерт фестиваля «Культура во имя мира». На сцене звучала музыка русских и зарубежных композиторов, включая сочинения великого И. С. Баха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся преподавателей Полюцкого В.А., Муйдиновой М.Г., Мартыненко Н.М., Заниной Н.А., Ковальской И.Р., Гавриловой Н. А, Шубс Е.Г., Гуреева А.А., Хомутова С. А. и Гераськиной А.В. с воодушевлением пели, играли на фортепиано, аккордеоне, гитаре, трубе и тромбоне, флейте и саксофоне — сольно и в ансамблях.

Самых маленьких исполнителей под руководством преподавателя Безбах Е. В. — младший хор инструментальных отделений, — зрители встретили долгими аплодисментами. Украшением программы стали танцевальные номера учащихся хореографического отделения, поставленные преподавателями Крупновой Т.В. и Побегуц Е.В.

Исполнителей на саксофоне и флейте поддерживали концертмейстеры Прокофьева Е.И. и Чижова А.П. В музыкальном мире говорят: концертмейстер и солисты — две части одного целого. Это успешно показала Д. Д. Маслова, профессионально сопровождавшая выступление как детского хора, так и всех исполнителей отделения медно-духовых инструментов.

Программу вела преподаватель М. М. Будыка, а звуковое сопровождение профессионально выполнили Федотов А.А. и Вадим Згаевский.

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