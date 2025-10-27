Фестиваль «Китежская капустница» с мастер-классами проходит в Нижнем Новгороде

В Воскресенском районе Нижегородской области запустили фестиваль «Китежская капустница»: все желающие могут поучаствовать в мастер-классах и посетить экскурсии, познакомиться с мифами и традициями края, сообщает pravda-nn.ru .

В селе Владимирское музей керамики «Град Светлый» приглашает посетителей окунуться в волшебный мир, объединяющий разные культурные традиции. Экспонаты, представленные в музее, выполнены местными умельцами из дивеевской белой глины. В экспозиции, посвященной славянской мифологии, особое место отведено пяти ключевым мифическим птицам: Алконосту, Сирину, Сва-славе, Гамаюну и Фениксу.

Музей-заповедник «Град Китеж», в свою очередь, предложил гостям кулинарные мастер-классы по шинковке капусты и обработке льна, дегустацию традиционных блюд местной кухни.

Во Владимирском издавна существует уникальный способ приготовления квашеной капусты. Капусту и морковь шинкуют вручную в корыте, используя специальную сечку. Сердцевина кочана не выбрасывается, а добавляется целиком, так как считается наиболее сладкой частью овоща. Главный секрет хрустящей капусты — ее не мнут, а бережно перемешивают. На ведро шинкованной капусты добавляют небольшую горсть соли и семена укропа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.