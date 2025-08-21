Фестиваль «Гуслицкий хмель» пройдет в Орехово-Зуевском округе 30 августа

30 августа в деревне Степановка Орехово-Зуевского городского округа состоится ежегодный открытый фестиваль «Гуслицкий хмель». Мероприятие призвано возрождать интерес жителей и гостей региона к местным традициям и истории, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Гуслицкий хмель» посвящен богатому культурному наследию Гуслицкого края, его народным промыслам, ремеслам, а также истории гуслицкого хмелеводства. На тематических площадках «Молодецкие забавы» и «Степановские круги» посетителей познакомят с традиционными играми, забавами и танцами. Здесь можно будет научиться особой Степановской кадрили.

Гости фестиваля увидят выступления фольклорных коллективов, театрализованное представление-реконструкцию свадебного обряда, примут участие конкурсе-дефиле «Русский костюм» и в мастер-классах по народным ремеслам, попробуют аутентичные блюда местной кухни, продегустируют меды и квасы — а их на празднике будет больше 50 видов, посетят выставку-продажу изделий декоративно-прикладного искусства.

Специальная развлекательная программа ждет и маленьких посетителей. Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский округ, деревня Степановка, дом № 103 Г.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.