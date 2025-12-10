«Это творчество»: актриса Лаврова рассказала о Петербурге и своей профессии

Заслуженная артистка России Мария Лаврова, отвечая на вопрос о сущности актерской профессии, заявила, что это в первую очередь творчество, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Если у тебя нет желания этим заниматься, нет желания чем-то поделиться с другими людьми, тогда все это бессмысленно. До Константина Станиславского актером мог стать только очень талантливый от природы человек, у него должна была быть художественная актерская интуиция. Константин Сергеевич дал нам систему и школу. Он дал такую основу, потрясающие законы сценического существования, что теперь проблем для тех, кто хочет стать актером, гораздо меньше», — сказала Лаврова.

По ее словам, в работе и жизни особенную роль для нее играет любимый город Санкт-Петербург. Выходя на Мойку или Фонтанку, актриса ощущает прилив сил: она воспринимает Северную столицу как живого человека.

Мария Лаврова родилась в семье легендарного советского и российского актера Кирилла Лаврова. Дебютировала в спектакле «Вишневый сад» Большого драматического театра, затем много лет играла в ТЮЗе и Театре имени Андрея Миронова.

