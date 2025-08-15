«Это не Витька!»: отец Виктора Цоя закусился с фанатами на могиле сына

Еще до восхода солнца у места упокоения легенды начали собираться его поклонники. Они исполняли песни группы «Кино» и ждали появления Роберта Максимовича, чтобы поблагодарить его за сына.

Гитара стихла, когда на территории кладбища появился отец рокера. Подойдя к могиле сына, он некоторое время стоял молча, затем перекрестился и поставил в вазу букет из белых лилий.

«Спасибо за сына, Цой жив!» — скандировали фанаты музыканта.

Роберт Цой направился вглубь кладбища к месту захоронения своей бывшей жены, матери Виктора. Он провел несколько минут, молча стоя у могилы Валентины Цой, после чего подошел к могиле Марианны, супруги Виктора, чтобы почтить ее память.

Затем Роберт Цой вернулся к могиле сына и долго рассматривал принесенные поклонниками фотографии.

«Это не Витька! Уберите ее, зачем положили!» — грозно закричал отец легендарного рокера, заметив фото постороннего человека на могиле сына.

Снимок был немедленно убран, и отец музыканта удалился под одобрительные возгласы собравшихся.

По традиции в день рождения и годовщину смерти Виктора Цоя, тысячи поклонников приходят к его могиле. Люди начинают собираться рано утром и остаются там до поздней ночи.

«Благодаря Вите у меня была мечта увидеть город Ленинград. И теперь я приехала и не могу оторваться от этого города, тут другой воздух, другие люди. Вчера приехали из Москвы, погуляли по цоевским местам и с самого утра пришли на кладбище. Витины песни — они лечат душу», — поделилась одна из поклонниц музыканта.