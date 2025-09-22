Эксперты рассказали, почему Пугачева не оформила страховку на элитные авто

Певица Алла Пугачева не стала приобретать полис ОСАГО на элитные машины Rolls-Royce Phantom и Maybach 62. Эксперты рассказали RT , что артистка не только хочет сэкономить средства на страховке, но и боится приезжать в РФ.

По информации Национальной страховой информационной системы (НСИС), у авто Пугачевой отсутствует ОСАГО. Ездить без него по России нельзя.

Автоюрист Константин Трапаидзе считает, что артистка хочет сэкономить материальные средства, не оформляя ОСАГО на коллекционные авто, которые стоят в гараже. Однако важно учитывать, что, если человек долгое время не ездил на машине, а потом через несколько лет решил купить полис, страховой калькулятор заметит такое прерывание. В результате цена оформления может увеличиться.

Общественник и глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин допустил, что певица не покупает ОСАГО, поскольку после резких заявлений решила больше не приезжать в РФ. Пугачева, по его мнению, вряд ли прибудет в Россию. У соответствующих государственных органов могут появиться к ней вопросы.

Адвокат Александр Трещев поделился с RT, что Генеральная прокуратура РФ приняла к рассмотрению его заявление. В нем юрист просит проверить заявления Пугачевой в недавнем интервью на оправдание терроризма.

В нем певица назвала лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева «приличным, порядочным и интеллектуальным человеком». Также она извинилась за то, что «не смогла помочь ему остаться в живых».

В 1990-е годы Дудаев был главой чеченских сепаратистов. Они противостояли федеральным силам РФ. В 1996 году Дудаев был ликвидирован рядом с чеченским селом Гехи-Чу.

Слова Пугачевой о Дудаеве могут подпадать под действия статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Если уголовное дело заведут и артистку признают виновной, ей может грозить до пяти лет колонии. По этому факту начали проверку.

