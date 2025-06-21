Друг Валентины Талызиной назвал дату похорон актрисы

сегодня в 16:05

Поклонники творчества народной артистки РСФСР Валентины Талызиной смогут проводить знаменитую актрису в последний путь 24 июня. Траурная церемония состоится в Государственном академическом театре имени Моссовета, после чего ее похоронят. Об этом рассказал друг актрисы, продюсер и медиаменеджер Владек Дарман, пишет ТАСС .

«24 июня в 11:00 в Театре Моссовета состоится прощание», — сообщил Дарман.

По словам Дармана, Талызина будет покоиться на родственном захоронении Ваганьковского кладбища.

Ранее Театр Моссовета сообщил, что утром 21 июня на 91-м году жизни скончалась звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина. Причиной смерти стал рак.