Дмитровчанка представила Подмосковье на фестивале «Российская студенческая весна»

Фестиваль, организуемый Российским Союзом Молодежи, — масштабный проект, направленный на поддержку и развитие студенческого творчества. Он объединяет талантливую молодежь со всей страны, предоставляя площадку для самореализации и воплощения творческих идей. В этом году в мероприятии приняли участие более 2000 человек из 70 регионов России.

Участие Василисы во Всероссийском конкурсе стало возможным благодаря ее победе на региональном этапе, который состоялся в апреле. Тогда ее исполнение песни «Синий платочек» высоко оценило компетентное жюри: девушка была удостоена звания лауреата I степени и получила Гран-при фестиваля «Студенческая весна Подмосковья — 2025» в номинации «Эстрадный вокал».

Как победительница регионального конкурса, она в составе команды отправилась отстаивать честь Московской области во всероссийском этапе.

По словам Василисы, участие в «Российской студенческой весне» стало для нее прежде всего незабываемым опытом, который помог понять, чем она действительно хочет заниматься в жизни.

«Я осознавала, что несу огромную ответственность — не только за команду Подмосковья, но и за родной Дмитровский округ. В окружении творческих людей и при поддержке всей делегации Московской области я чувствовала, как наполняюсь позитивной энергией, и очень хотела делиться ею со всеми. Мне важно, чтобы мной гордились мои земляки», — поделилась эмоциями Василиса.

Василиса занимается вокалом уже около 10 лет. Еще в детстве она начала обучение в классе народного пения под руководством педагога Юлии Масловой. После небольшого перерыва девушка вновь вернулась к любимому занятию. Сегодня ее наставницей является Ольга Радкевич, которая помогла Василисе поверить в свои силы и возможности.

«Я лично не знакома с Василисой, но ее участие в „Российской студенческой весне“ очень меня вдохновило. Я поняла, что нужно смело двигаться вперед и добиваться своих целей!» — отметила студентка Дмитровского техникума.

Участие дмитровчанки в фестивале такого высокого уровня — это не только ее личный успех, но и гордость всего Дмитровского округа.

«Пример нашей студентки вдохновляет молодежь смело идти вперед и доказывать, что в Дмитровском округе живут яркие, талантливые люди, а для раскрытия их способностей созданы все необходимые условия», — подчеркнул Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.