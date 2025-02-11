«Директор зала не хочет меня видеть»: Лолита не выступит на концерте в Томске
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Певица Лолита Милявская заявила, что не выступит в Томске 13 февраля, так как концерт отменила площадка, сообщает «7 дней».
«Томск отменили сегодня утром. Сделали это, как всегда, красиво, интеллигентно. За двое суток до концерта мне передали, что директор зала не хочет меня видеть», — сказала певица.
Она уточнила, что причиной такого решения была якобы неуплата аренды, но певица подчеркнула, что деньги за аренду ранее перевела, на это есть чек.
До отмены выступления в Томске аналогичные ситуации были в Кемерове и Новокузнецке.
Как добавила артистка, из всех концертов на февраль остался только Красноярск. Там она выступит бесплатно, так как денег, полученных от продажи билетов, хватит только на зарплату музыкантам, перевозку оборудования и покрытие затрат на рекламу, которая была в каждом городе.
В середине января томские православные активисты потребовали отменить концерт Лолиты из-за голой вечеринки, а еще из-за якобы пропаганды ЛГБТ*. Позднее с такой же инициативой выступили общественники Кемеровской области.
*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.