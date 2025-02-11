«Директор зала не хочет меня видеть»: Лолита не выступит на концерте в Томске

Певица Лолита рассказала, что концерт в Томске отменили за 2 дня до начала

Певица Лолита Милявская заявила, что не выступит в Томске 13 февраля, так как концерт отменила площадка, сообщает «7 дней» .

«Томск отменили сегодня утром. Сделали это, как всегда, красиво, интеллигентно. За двое суток до концерта мне передали, что директор зала не хочет меня видеть», — сказала певица.

Она уточнила, что причиной такого решения была якобы неуплата аренды, но певица подчеркнула, что деньги за аренду ранее перевела, на это есть чек.

До отмены выступления в Томске аналогичные ситуации были в Кемерове и Новокузнецке.

Как добавила артистка, из всех концертов на февраль остался только Красноярск. Там она выступит бесплатно, так как денег, полученных от продажи билетов, хватит только на зарплату музыкантам, перевозку оборудования и покрытие затрат на рекламу, которая была в каждом городе.

В середине января томские православные активисты потребовали отменить концерт Лолиты из-за голой вечеринки, а еще из-за якобы пропаганды ЛГБТ*. Позднее с такой же инициативой выступили общественники Кемеровской области.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.