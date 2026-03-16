Диджей Кирилл Иванов рассказал о гонорарах от 1000 до 200 тысяч рублей

Диджей с десятилетним стажем Кирилл Иванов сообщил, что в регионах ставки начинаются от 800–1000 рублей в час, а в столице доходят до 150–200 тысяч за сет, сообщает «Вечерняя Москва» .

Иванов, выступающий под псевдонимом DJ CURRY, вспомнил, что первый гонорар в 2016 году составил 5000 рублей за три часа. Большая часть суммы ушла на такси, но важным был сам факт оплаты любимого дела.

По его словам, сегодня разброс доходов остается значительным. В отдаленных регионах предлагают от 800–1000 рублей в час, в Москве — до 150–200 тысяч за выступление. Сезонность влияет на заработок: январь и февраль считаются самыми слабыми месяцами, а декабрь с корпоративами — самым прибыльным. Техника за последние годы подорожала примерно на 30%, однако начать можно с минимальными вложениями — достаточно флешки и площадки для практики.

«Главное качество диджея — стрессоустойчивость», — рассказал Иванов.

По его словам, артисту важно чувствовать аудиторию, уметь разрешать конфликты и выстраивать сет с учетом настроения зала. При этом конкуренция растет, а успех все чаще зависит от продвижения в соцсетях. «Талант — это около 20 процентов. Остальное — нетворкинг и умение себя продавать», — отметил он.

Диджей Иван Денисов добавил, что новичкам стоит развивать собственный стиль и писать музыку, поскольку низкий порог входа усилил конкуренцию.

