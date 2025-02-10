Деньги заканчиваются: продюсер рассказал о возвращении звезд-релокантов

Критик Рудченко: возвращение звезд-релокантов было предсказано еще в начале СВО

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что артисты-релоканты сейчас начинают активно возвращаться в Россию: эта тенденция была видна еще в начале специальной военной операции, когда стало понятно, что деньги у звезд быстро закончатся, сообщает NEWS.ru .

«Они едут, это люди, зарабатывающие на наших гражданах, им все равно на позиции, они будут „переобуваться“, будут менять свою точку зрения», — сказал Рудченко.

По его словам, сейчас важно помнить и учитывать высказывания артистов против РФ, когда они находились за рубежом. Многие из них делали агрессивные заявления и не поддерживали страну.

Ранее Министерство юстиции России обновило перечень иностранных агентов: в список вошли еще 6 человек и одна организация. Среди них — юрист Светлана Осипова* и политолог Ирина Бусыгина*, проект «Зона солидарности»*.

*Признаны иноагентами в России.